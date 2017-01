Caterina Balivo: "Lo confesso, passerò un'estate romantica con due uomini..."

10:33 - Il trucco per tenersi il suo uomo ben stretto è quello di "non mollare mai la presa". Perché Caterina Balivo è una che non si arrende. E che come racconta a Tgcom24 riesce a trasformare periodi brutti in belli. La presentatrice è pronta a godersi le meritate vacanze tra Argentario, Grecia e Turchia e confessa: "Sarà un'estate romantica con i miei due uomini".

Caterina, raccontaci la tua estate...

Sarà molto romantica, la passerò con i miei due uomini (il figlio Guido Alberto e il compagno Guido Maria Brera, ndr), sicuramente andremo all'Argentario, dove siamo di casa, poi ci sposteremo verso le acque turche, che sono molte calde e belle, e la Grecia.



E' un bel periodo per te...

La vita è fatta di sali e scendi, un periodo che magari pensi sia brutto può essere invece importante, può diventare anche il più bello della vita: io lontano dal lavoro ho fatto una bellissima gravidanza, è arrivato mio figlio. Adesso Guido Alberto è diventato grande, comincia a parlare, e fa schiattare dal ridere...



Piaci molto alle donne...

Perché mi piacciono le donne, non ho amici maschi. Se sono delle donne che tengono a se stesse tanto meglio...



Sei molto attiva sui social network

Mi diverto molto, ho anche un blog che ho aperto in tempi non sospetti, nel 2008. Mi piace avere questo contatto diretto con la gente.



Come seduci?

Non ho tecniche di seduzione, ma un motto 'Non mollare mai la presa'. E poi scelgo bene i vestiti: cerco di fare dei miei difetti un punto di forza. Mettendo in risalto quello che mi piace...



Come ti mantieni in forma?

Assaggiando tutto, ma mangiando poco. Io non credo a quelle magre che dicono 'mangio tutto', donne non ci credete, se sono magre è perché non mangiano niente...



Sei sempre glamour...

La moda la seguo, non lo nego, anche se non mi ritengo una fashion victim. Ho sempre comprato nei mercatini, ho fatto riadattare i vestiti di mia mamma, mi diverto a mixare le cose.