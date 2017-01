Bianca Bejan è Miss Chirurgia Estetica

11:33 - Si sono rifatte, ritoccando seno, labbra o lato B e nella loro nuova versione partecipano tutti gli anni ad un Concorso per diventare Miss... Chirurgia Estetica naturalmente. Quest'anno, per la sesta edizione, sul podio delle meglio "rimesse a posto" è salita Bianca Bejan, romena, classe 1974, bella e ritoccata ad hoc. La sua specialità? Mastoplastica additiva, riuscita perfettamente, a quanto ha dichiarato lei stessa.

Sportiva amante dello yoga, appassionata di cinema ed arrampicate sugli alberi, capelli castani, due enormi occhi chiari: Bianca è la vincitrice assoluta di questa ennesima edizione del concorso italiano dedicato alle cosiddette “rimesse a posto”, ovvero Miss Chirurgia Estetica 2014. Al “Grand Hotel Bluedream”, centro convegni di Monselice, di fronte ad un folto pubblico entusiasta, le aspiranti al podio, da Miss Liposuzione a Miss Rinoplastica, passando per Miss MiSonoRifattaTutta e Miss Jarulonica, hanno sfilato davanti ad una giuria composta da chirurghi estetici con varie "specializzazioni", prima in abito da sera poi in seducente costume da bagno o in lingerie. Che unanimi hanno deciso di assegnare l'ambito titolo alla bella Bianca Bejan, Miss Mastoplastica Additiva!