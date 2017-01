Belen medita, Stefano De Martino si tatua

09:22 - Belen Rodriguez medita a bordo piscina stretta nel bikini minimal che lascia scoperte le sue curve sensazionali, in attesa del sole. Altra meditazione quella del marito Stefano De Martino che, in costume e con i piedi nell'acqua, mostra il suo nuovo tattoo: una Madonna disegnata su tutta la schiena. Dopo Gesù piangente sulla coscia, è la volta di un'altra immagina sacra. Il ballerino è un tipo...fedele.

In vacanza i Demartinez ci vanno tutti insieme e così via per il Salento con mamma Veronica, papà Gustavo, il fratello di Belen Jeremia, la sorella Cecilia con il fidanzato, e poi la famiglia di Stefano. Insieme in una grande villa con piscina dove Belen e Stefano si concedono bagni rilassanti e tuffi appassionati.



Relax e tranquillità in famiglia, ma anche tempo per riflettere. E così Belen pensierosa guarda l'acqua della piscina in attesa del sole, una buona occasione per mostrare ai follower il suo fisico da capogiro e per promuovere i suoi bikini.



Tempo di fede per De Martino, invece. Dopo il tattoo realizzato sulla coscia, eccone spuntare un altro. Una santa che copre la schiena del ballerino. E parte la gara sul web per scoprire di quale Madonna si tratta e soprattutto perché tanta fede.