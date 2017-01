Andrea Pirlo, con Valentina Baldini è tutto sorrisi e progetti

14:49 - Un Andrea Pirlo che non ti aspetti. Sorridente, come raramente lo abbiamo visto, sereno e visibilmente compiaciuto di fronte alle belle curve di Valentina Baldini, il calciatore si gode gli ultimi giorni di vacanza ad Ibiza, come mostrano gli scatti di Chi. E proprio qui pare abbia puntato una casa da trasformare presto in nido d'amore con la sua bionda compagna.

Con Valentina è un vero e proprio tripudio di progetti, sorrisi e passione. Tornati a Torino i due piccioncini cominceranno la loro nuova vita insieme in una prestigiosa villa fra le colline del capoluogo piemontese e alle Baleari il calciatore sembra intenzionato ad acquistare una casa, come buen retiro per lui e la compagna e per i figli. E dire che in pochi mesi per il fuoriclasse della Juventus di cose ne sono successe tante e non tutte positive. Un divorzio da 55 mila euro al mese, ovvero il mantenimento pattuito in Tribunale per l'ormai ex moglie Deborah Roversi, una relazione extra coniugale, prima tenuta nascosta, poi uscita definitivamente allo scoperto e una dolorosa sconfitta ai Mondiali.



Eppure Pirlo sembra in piena forma. Valentina gli ha ridato il sorriso e sull'onda dell'entusiasmo di questo nuovo amore il calciatore sembra aver abbandonato quell'aria da eterno musone annoiato, che lo ha sempre contraddistinto. Adesso lo aspetta una stagione cruciale e grosse sfide da affrontare, sia sul piano professionale sia su quello personale, da Massimiliano Allegri, sua vecchia conoscenza ai tempi del Milan alla nuova vita con Valentina. Speriamo che Pirlo continui a sorridere.