Alessia Tedeschi, capezzolo in vista

10:33 - Di lei si sa poco o nulla, se non che è bellissima e di mestiere fa la modella. Alessia Tedeschi è passata alla cronaca a causa di un brutto incidente in barca mentre era a Capri in compagnia della Canalis. Da allora ne è passato di tempo, le cicatrici sono guarite e lei è più splendida che mai. Paparazzata a Milano mentre fa shopping, Alessia sfoggia una mise che lascia intravedere i dettagli più intimi del suo décolleté.

Canotta argentata e capezzoli in bella vista, Alessia è tornata a far parlare di sé per il motivo giusto: il suo fisico mozzafiato. Jeggings strettissimi che avvolgono le sue gambe sottili e mettono in risalto il suo lato B da modella, la Tedeschi regala un siparietto a favore di obiettivo degno di una vera celebrity.



Prima scatta "contro" i fotografi, poi sorride loro e li saluta, infine fa le smorfie mentre prova una felpa. Lei, attivissima sui social e provocante quanto basta, usa i suoi occhioni e la sua faccia da brava ragazza per ammaliare i suoi follower, sempre più numerosi. La malizia c'è, inutile negarlo: i capezzoli sono solo l'inizio, Alessia vuole riprendersi la scena e punta tutto sulla sua bellezza. In fondo, è una sua dote innegabile.