Elisabetta Canalis il caffè lo prende... nuda!

14:28 - Da quando si è fidanzata Elisabetta Canalis è senza pudori. Prima la vacanza alle Bahamas, con il lato B in primo piano, poi la foto in accappatoio, appena sveglia. E ora... Non pago di averla immortalata in mille modi sempre molto sensuali, Brian Perri regala ai fan di Eli una foto come mamma l'ha fatta. In controluce con lo skyline di Las Vegas sullo sfondo, la Canalis prende il caffè... nuda.

A quanto pare l'ex velina aveva bisogno di un uomo accanto per ritornare ad essere self confident. Che Eli del suo Brian sia proprio innamorata l'aveva detto lei a "Verissimo". Le presentazioni in casa, le vacanze insieme e questa convivenza americana non fanno altro che sottolinearlo. L'amore la fa bella e il fidanzato non vede l'ora di mostrarlo a tutti.



L'ortopedico non è geloso della sua bella mora, anzi, la "sfoggia". Quasi a voler sottolineare ai suoi ex, decisamente più famosi di lui, che cosa si sono lasciati sfuggire. Non mancano le coccole né le passeggiate romantiche, loro il Super Bowl se lo sono guardati abbracciati sul divano. Ma le scene di vita quotidiana che preferiscono condividere sono quelle... ad alto tasso erotico!