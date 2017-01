Alessia Marcuzzi, vacanze finite: è tempo di tornare al lavoro

12:20 - Ultimamente l'abbiamo vista sempre e solo in tenuta da spiaggia: dai bikini agli shorts, passando per vestitini e sandaletti, Alessia Marcuzzi da un po' di tempo è sempre in vacanza. Prima a Formentera poi a Miami dove, tra amiche, figli e una fuga d'amore, si è goduta un po' di meritato relax. Ora è tempo di tornare e di iniziare un nuovo progetto che riguarda il suo blog: "La Pinella". La conduttrice del Gf, infatti, diventa imprenditrice di se stessa...

Abbronzatissima e piena di energie, Alessia Marcuzzi ha approfittato di questo mese di vacanza per lavorare ad un suo nuovo progetto. E così, dopo due anni affiancata dalla Kiver srl, la conduttrice del reality più famoso di Italia ha deciso di aprire una sua società di marketing digitale per gestire direttamente tutti gli sviluppi de "La Pinella". Nato quasi per gioco il blog della Marcuzzi è stato inserito dal sito Signature9.com, bibbia dei web trends mondiali, tra i "Top 99 fashion blog list". Un successo niente male che ha spinto la Marcuzzi a lanciarsi in questa nuova avventura, affiancata dall'amica stylisti Claudia Scutti.



Dopo la serenità del cuore, ritrovata grazie alla storia con Paolo Calabresi Marconi, arriva una nuova sfida e si sa, ad Alessia, piace vincere alla grande...