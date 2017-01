Alessia Fabiani, che profilo sexy!

16:15 - Alessia Fabiani posa sexy su Instagram mostrano il suo perfetto lato B. L'ex letterina, mamma dei due gemelli Kim e Keira, non ha perso tempo e nonostante il sole stenti ad arrivare lei si è spogliata comunque. Fisico asciutto e forme prosperose, la Fabiani sui social si divide tra le pose sexy e i pomeriggi materni. Il suo lato B, infatti, sembra giovare di entrambe le attività...

Un'estate all'insegna del divertimento - sia da sola che con i bambini - quella dell'ex letterina che non smette di scattare foto sexy per i suoi follower. Sexy, sensuale, provocante e un pizzico maliziosa, senza mai esagerare però.



Labbra carnose e mise mozzafiato rendono il tutto più piccante ma Alessia non ha paura di mostrarsi anche senza trucco, subito dopo la palestra o appena sveglia. I suoi scatti "nature" mostrano un viso pulito, acqua e sapone, ma non per questo meno bella. Le foto che immortalano i suoi dettagli "hot" però, sono quelli preferiti dai fan. E quel lato B incorniciato da un mini bikini che gioca con una fantasia vedo-non vedo, sembra essere stato particolarmente apprezzato...