Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer si sono sposati

19:56 - Matrimonio a sorpresa per Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer. Il presentatore ha sposato in Comune a Milano la sua storica fidanzata con una cerimonia riservata e low profile. Eleganti gli sposi, lui in nero con fiore all'occhiello, lei in abito lungo fino ai piedi morbido e sensuale color verde-turchese con stola bianca sulle spalle. A fare da damigella la figlia della coppia.

Qualche tempo fa il conduttore di Sky aveva detto che per le nozze c'era tempo e “mica tutte le donne sognano l'abito bianco”. In effetti Ludovica ha scelto il colore, ma le nozze ci sono state eccome. Guardare per credere...