Alena Seredova torna a fare la sex symbol

09:22 - Nell'era post-Buffon Alena Seredova ritorna a “vestire” il ruolo di sex symbol. Archiviata la storia con il portierone, con un nuovo amore in vista e una grinta imbattibile, Alena ricomincia. E lo fa puntando sulla sua seduzione e sul suo sex appeal. Per lei due anni da testimonial di biancheria intima per il brand Intimidea. E così ecco Alena posare sensuale e seducente con un completino bianco basico ma decisamente intrigante.

O ancora in slip e canotta di pizzo con aria da ammaliatrice. Oppure stretta in un miniabito aderente che sottolinea le sue curve. Non è la prima volta che posa per un brand di lingerie, ma questa volta la Seredova è più grintosa che mai.



Ospite alla Fashion Week milanese, nella giuria di Miss Italia e al centro dei flash quando cammina anche solo per strada, Alena non si sbottona mai in interviste private. Dai gossip dell'estate tra tradimenti e separazioni ne è uscita a testa alta e ora si svela nell'intimità per una campagna pubblicitaria.