"Chi" festeggia vent'anni di scoop e storie con un numero da collezione

13:19 - Venti anni di gossip, personaggi, storie, scoop. Il settimanale Chi festeggia un traguardo importante e lo fa con una copertina in cui raggruppa le star che meglio rappresentano il femminile people più venduto e letto in Italia: da Monica Bellucci a Elisabetta Canalis, da Antonella Clerici a Simona Ventura. "Sono felice di condividere con un giornale che amo e che fa parte da sempre della mia vita questo traguardo", ha dichiarato Alfonso Signorini, direttore del magazine Mondadori.

"Un giornale che si è imposto negli anni all'attenzione e all'affetto di milioni di italiani offrendo ogni settimana diverse chiavi di lettura - racconta Signorini - su ciò che accade nella società contemporanea. Non saprei immaginare per me qualcosa di diverso: Chi me lo sono cucito addosso come un abito fatto su misura".



In uno scatto memorabile, i personaggi selezionati per il numero dedicato ai primi 20 anni sono ritratti tutti insieme davanti a Palazzo Niemeyer, sede della Mondadori, dando vita a una copertina-evento unica che vede protagonisti Monica Bellucci, Andrea Bocelli, Flavio Briatore, Elisabetta Canalis, Antonella Clerici, Antonio Conte, Carlo Conti, Maurizio Costanzo, Carlo Cracco, Maria De Filippi, Barbara D’Urso, Fedez, Sabrina Ferilli, Elisabetta Gregoraci, Alessia Marcuzzi, Federica Pellegrini, Belen Rodriguez, Gerry Scotti, Mara Venier, Simona Ventura e il Volo: ognuno di loro ha inoltre colto l'occasione per fare un regalo davvero speciale facendo i propri auguri personali con un video.



All'interno del numero da collezione, che sarà in edicola da mercoledì 25 marzo, troverà spazio anche uno speciale con gli inediti ritratti fotografici dei protagonisti della copertina: attraverso le loro testimonianze verranno ripercorsi i 20 anni di storia della rivista, gettando uno sguardo al futuro.

"Chi" compie vent'anni