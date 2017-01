"Chi": Elisa Isoardi sfoggia un pancino sospetto

16:48 - Elisa Isoardi aspetta un figlio da Matteo Salvini? L'ipotesi è lanciata dal settimanale Chi, che pubblica alcune foto dove la conduttrice sfoggia curve arrotondate. L'articolo non è però piaciuto al segretario della Lega Nord che ha fatto sapere di voler querelare il giornale. "E' inaccettabile e immorale che si pubblichino notizie false e infondate solo per vendere qualche copia in più - ha detto - Non si gioca così con la vita delle persone".

Solo un mese fa Isoardi e Salvini sono stati pizzicati dal settimanale di Signorini mentre si scambiavano un bacio fuori casa di amici a Roma. E poco tempo prima la conduttrice aveva dichiarato: “Matteo e io ci frequentiamo. E' una bella persona, mi piace la sua grinta da giovane leader”. Lei un po' più aperta a raccontare della loro liaison e lui invece più schivo. Ma le immagini a volte valgono più di mille parole e la conferma che loro si frequentino è sotto gli occhi di tutti.



Questi ultimi scatti di Elisa fanno pensare che potrebbe nascondere un dolce segreto... frutto del suo amore per il leader della Lega Nord, che ha già due figli da due donne differenti. Quella mano che accarezza il pancino, quel décolleté prorompente e quelle curve dei fianchi un po' appesantite potrebbero indurre a pensare che la conduttrice sia incinta.



Ma Salvini scende in campo e attacca. Ha infatti incaricato il suo ufficio legale affinché proceda al deposito di una denuncia-querela per tutti i reati, compreso quello di diffamazione, che le autorià vorranno individuare nei confronti della testata giornalistica Chi. "E' inaccettabile e immorale che si pubblichino notizie false e infondate solo per vendere qualche copia in piu' - dice Salvini - Ora basta: non si gioca cosi' con la vita delle persone".



Chi: "Non ci sono reati" - In relazione alle dichiarazioni del segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, in merito all'articolo “Elisa Isoardi aspetta un figlio da Salvini?”, da "Chi", il settimanale diretto da Alfonso Signorini, fanno sapere che "risulta incomprensibile a quali reati faccia riferimento l'onorevole, anche in considerazione del fatto che si tratta di un articolo che lancia in maniera evidente ed inequivocabile un’ipotesi. Talmente evidente che l'eventuale gravidanza di Elisa Isoardi viene annunciata con un punto di domanda persino in uno strillo di copertina del giornale".