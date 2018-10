Tesla prepara lo sbarco in Europa di Model 3

Cʼè sempre molta curiosità attorno agli stand Tesla Motors. Sarà il vulcanico Presidente Elon Musk (anzi per qualche anno non presidente, “soltanto” A.D. per decisione della Sec Usa), sarà il fascino delle vetture e dellʼalimentazione elettrica, fatto sta che tutti hanno voglia di conoscere i nuovi progetti Tesla. Come il Model 3 che si appresta a sbarcare in Europa, tra il pieno di ordini e i ritardi nelle consegne.