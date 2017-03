21 marzo 2017 08:40 Tutto lʼappeal nella nuova Mazda CX-5 Debutto anche per CX-3 2017 e nuova Mazda 2

Tre modelli per continuare a crescere. A unirli, lo stesso concetto di design: dinamico, sinuoso, sensuale. In giapponese “Kodo”, perché la marca di cui stiamo parlando è Mazda, che a Ginevra (lʼedizione 2017 del salone ha chiuso domenica scorsa) ha portato la rinnovata CX-5, il modello 2017 dellʼUrban crossover CX-3 e la piccola di famiglia: la nuova Mazda 2.

Il modello di punta è chiaramente CX-5, che dal lancio nel 2012 è stato venduto in oltre un milione di pezzi in tutto il mondo e che vale da solo il 25% delle vendite Mazda. Il nuovo modello è molto più di un restyling di metà ciclo di vita, perché cambia in tanti dettagli, anche di stile: è leggermente più lungo e più basso, ha carreggiate più larghe e un abitacolo più spazioso. Il look dʼinsieme miscela sportività ed eleganza e il frontale beneficia del design aggressivo dei fari lunghi a LED, con fendinebbia pure a LED. Lateralmente spicca la linea del tetto e quella di cintura abbassati. I retrovisori esterni sono ora più piccoli e dotati anche di funzione di ripiegamento automatico, mentre i cerchi in lega arrivano fino ai 19 pollici. La gamma motori comprende il 2.0 benzina 165 CV e il 2.2 diesel da 150 e 175 CV, tutti a iniezione diretta.

Grande successo di mercato ha ottenuto Mazda CX-3, in Italia già acquistata da 4.000 automobilisti. Il modello 2017 si annuncia ancora più esclusivo e, dal prossimo primo aprile, debutterà la versione Luxury Edition. A Ginevra abbiamo visto questʼallestimento, basato sulla versione Exceed ma resa più ricca col pacchetto di sicurezza i-Activsense, il navigatore e gli interni in pelle. Il look esterno si caratterizza per la tonalità “Machine Grey”, lʼunica disponibile per la Luxury Edition, e i cerchi in lega da 18 pollici cromati.