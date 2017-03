14 marzo 2017 10:40 Oltre la 500, le nuove strategie Fiat per lʼEuropa Fullback Cross e nuovi allestimenti di charme

Non cʼè soltanto la Fiat 500 60° Anniversario agli stand del gruppo torinese a Ginevra. Lʼevergreen per eccellenza dellʼauto italiana è già pronta per gli ordinativi di questa serie speciale (prodotta in soli 560 esemplari), ma nel frattempo Fiat porta alla kermesse elvetica anche lʼinedito Fullback Cross e lʼallestimento S-Design per 500X e Tipo 5 porte. Ce ne parla in questʼintervista Luca Napolitano, responsabile del brand Fiat nellʼarea Emea (Europa, Medio Oriente, Africa).

Piglio sportivo, carattere polivalente, amante del tempo libero, Fullback Cross è la variante più estrema, dal punto di vista fuoristradistico, del pick-up Fiat. La versatilità resta il suo forte, visto che la configurazione a doppia cabina lo slancia per ben 5,28 metri di lunghezza, con un passo di tre metri! Molto caratterizzato dal punto di vista estetico, si presenta con uno skid plate frontale in argento satinato, cerchi da 17 pollici e le pedane estese dal nuovo design. Il motore è il 2.4 turbodiesel da 180 CV, che sviluppa la notevole coppia massima di 430 Nm, ed è accoppiato a due tipi di cambio: manuale a 6 marce o automatico sequenziale e comandi al volante (la versione esposta a Ginevra). La trazione integrale inseribile si avvale di un differenziale centrale Torsen, bloccabile utilizzando le marce ridotte e il blocco del differenziale posteriore per i percorsi più estremi. La pecca è non sapere ancora se questa versione Fullback Cross arriverà, e quando, sul mercato italiano.

Il nuovo allestimento S-Design punta invece a conquistare un pubblico esigente per due modelli tanto diversi tra loro, che condividono soltanto il segmento C di appartenenza. La serie speciale Fiat 500X S-Design arriverà a giugno e si caratterizza per i dettagli bruniti della carrozzeria, i cerchi da 18 pollici, i vetri oscurati posteriori, i proiettori allo Xeno. Il motore è il 1.4 MultiAir turbo benzina da 140 CV, con cambio automatico a doppia frizione DCT.