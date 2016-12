Suzuki scommette su Hyper Sport e naked

Partiamo dalla nuova GSX-R 1000 , la più potente e al tempo stesso la più leggera di sempre nei 30 anni di storia della gamma Hyper Sport Suzuki. La nuova 4 cilindri mille GSX-R deriva direttamente dal know-how accumulato nelle competizioni Superbike, Superstock, Endurance, e il sistema di gestione elettronica è lo stesso di quello impiegato in MotoGP . Alla sesta generazione sfonda il muro dei 200 CV di potenza per svilupparne 220 ! Merito di un innovativo sistema di fasatura variabile che regala una risposta del gas pronta e vigorosa anche ai bassi regimi. La qualità tecnica della nuova GSX-R 1000 è data dal Ride-by-wire, dal Traction Control impostabile su 10 livelli , il cambio Quick shift, il Launch control per la massima accelerazione in partenza e dall'ABS.

Non meno importante in casa Suzuki è la SV650 ABS, inedita moto stradale che arricchisce la gamma di medie. Il design grintoso e accattivante nasce intorno al nuovo bicilindrico a V a 90° da 78 CV di potenza, che rispetta lo standard Euro 4. Rispetto alla Gladius e alla vecchia SV di fine anni 90, questa nuova moto ha qualcosa come 140 nuovi componenti (tra motore e ciclistica) ed è leggerissima: 195 kg, con un telaio compatto che la rende agile e fruibile in molteplici contesti. Innovativo anche il quadro strumenti LCD e il faro posteriore sdoppiato a LED. Una moto “Easy and Fun”, spiegano in Suzuki, con un'altezza sella da terra di soli 785 mm e lʼABS nella dotazione standard. La SV650 ABS è disponibile in 4 varianti cromatiche: nero, bianco, rosso e blu.