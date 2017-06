27 giugno 2017 09:00 Stile e motore le sorprese di nuovo Quadro3 Upgrade allo standard Euro 4

Non soltanto il comfort e la sicurezza delle tre ruote, ma anche un know-how tecnico unico al mondo. Lo scooter Quadro Vehicles 3 si rinnova e si propone ora sul mercato italiano nella versione Euro 4. Mezzo ideale per affrontare il traffico urbano, Quadro3 è in grado di mettere a proprio agio anche i neofiti degli scooter, e ha il vantaggio che per guidarlo basta la sola patente auto.

Un veicolo che fa della stabilità e della facilità di guida il suo punto forte, merito del sistema delle due ruote anteriori basculanti che è un brevetto esclusivo dellʼazienda svizzera (la sede è a Chiasso). La tecnologia Hydraulic Tilting System consente, infatti, alle ruote anteriori da 14 pollici di inclinarsi simultaneamente, garantendo assetto e equilibrio in ogni situazione e favorendo una guida precisa, anche su dossi, rotaie, pavé, pozzanghere e strade ghiacciate. Il set up della sospensione posteriore è stato modificato ed è ora più morbida, mentre il sistema di frenata integrale aggiunge ulteriore sicurezza e senso di protezione al tre ruote svizzero. Per il massimo comfort nellʼimpiego cittadino cʼè pure il cambio CVT a variazione continua.

L’aggiornamento di Quadro3 non si limita, però, all’adeguamento alle normative Euro 4 del motore monocilindrico 4 tempi 4 valvole da 350 cc e 28 CV di potenza. Il design propone pedane passeggero più confortevoli, un nuovo tappo serbatoio a tenuta stagna e nuovi specchietti retrovisori. Il restyling coincide anche con l’introduzione di una nuova colorazione denominata “Swiss Red”, in aggiunta alle tre grigia, bianca e nera. L’ampio vano sottosella di Quadro3 può contenere due caschi demi-jet o una borsa di grandi dimensioni, mentre in uno dei due vani inseriti nella scocca anteriore cʼè quello che include una presa 12 Volt, utile per ricaricare i device elettronici.

Il prezzo di Quadro3 Euro 4 è di 6.890 euro, comprensivo di antifurto ed immobilizer Gemini, ma anche qui cʼè la novità di una formula d’acquisto che, in collaborazione con AGOS, lo propone con rate da 90 euro al mese.

