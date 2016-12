01:20 - Mistero sulla presunta cattura di un soldato americano durante il blitz fallito in Yemen per liberare il fotoreporter Luke Somers. Secondo quanto riporta Site, sito che monitora l'attività web dei gruppi jihadisti, alcuni estremisti parlano di un uomo del commando Usa fatto prigioniero. Per ora non ci sono commenti ufficiali, ma fonti del Pentagono citate dalla Nbc negano che il fatto sia avvenuto.