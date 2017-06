Un deputato repubblicano del Congresso degli Stati Uniti, Steve Scalise, e altre tre persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco, mentre prendevano parte ad un allenamento di baseball. La sparatoria si è verificata ad Alexandria, in Virginia, non lontano da Washington. Sul posto erano presenti diversi deputati. Dopo essere stato catturato dalle forze dell'ordine, l'assalitore è morto.

Scalise, secondo quanto riferiscono testimoni, è stato colpito all'anca e a una gama e e le sue condizioni sono stabili. Tra i feriti anche due agenti di polizia. Steve Scalise, 51 anni è il capogruppo della maggioranza repubblicana alla Camera dei Rappresentanti. E' deputato dal 2008, è sposato, ha due figli ed è di origini italiane.



Trump: "Era un patriota, si riprenderà. Grazie agli agenti" - Donald Trump ha twittato: "Steve Scalise, un vero amico e un patriota, è stato ferito gravemente ma si riprenderà completamente. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con lui". E ha poi aggiunto: "Molte vite sarebbero state perse se non fosse stato per l'azione degli agenti di Capitol Hill che sono riusciti ad abbattere l'aggressore durante questo attacco brutale. Grazie al loro sacrificio la democrazia è possibile".



Un testimone: "Se non fosse per la polizia saremmo tutti morti" - "Ho sentito 50-60 colpi di arma da fuoco. Se non fosse stato per la polizia saremmo tutti morti", ha affermato il senatore repubblicano Rand Paul, testimone della sparatoria al campo di baseball repubblicano.