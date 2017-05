Usa offrono 10 milioni dlr per localizzare capo jihadisti in Siria

Il governo degli Stati Uniti offre fino a 10 milioni di dollari in cambio di informazioni credibili e verificate che consentiranno di localizzare Mohammad al-Jolani, capo di Fateh al Sham, l'ex ramo di al Qaeda in Siria. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato in un comunicato. "E' la prima volta" che una taglia del dipartimento di Stato riguarda un responsabile di questa organizzazione, ha riferito il ministero degli Esteri.