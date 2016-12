Usa: offre la colazione a due vigili del fuoco, aiutano il papà paralizzato e tetraplegico

Offre la colazione a due vigili del fuoco, in pochi giorni raccoglie i soldi necessari per dare una sedia a rotelle al padre tetraplegico. E' la storia commovente di Liz Woodward, una cameriera del New Jersey che una mattina, al lavoro nel suo bar, paga il conto per due pompieri arrivati da lei esausti dopo aver spento un incendio.