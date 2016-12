Usa, l'incredibile storia di Mohammed Islam: il baby lupo di Wall Street

17:35 - L'erede di Jordan Belfort, il lupo di Wall Street impersonato al cinema da Leonardo Di Caprio, ha 17 anni e il vizio della finanza. Mohammed Islam deve ancora finire il liceo, ma ha già guadagnato 72 milioni di dollari giocando in Borsa durante la ricreazione a scuola. Il piccolo genio vive nel Queens con i genitori, immigrati dal Bengala, che non hanno nessuna intenzione di farlo andare via di casa finché non avrà terminato gli studi.

La Grande Mela, intanto, si coccola il suo lupacchiotto di Wall Street. Il Magazine - New York - l'ha inserito al dodicesimo posto nella sua edizione speciale annuale dei motivi per amare New York.



Mohammed ha infatti superato un test per accedere all'istruzione pubblica di qualità che la città riserva ai suoi ragazzi particolarmente brillanti ed è riuscito a entrare nella prestigiosa Stuyvesant Highschool di Manhattan.



L'attrazione per la finanza si è manifestata presto nel giovane Mohammed: a 9 anni il piccolo fenomeno aveva già investito i soldi guadagnati dando ripetizioni ai compagni. In quel caso gli andò male e perse tutto con i titoli "spazzatura".



"Ero rimasto paralizzato da quell'esperienza - racconta il ragazzo - ma non mi sono arreso". E si è rifatto con gli interessi.