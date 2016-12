Usa, bimba down modella per una pubblicità di giocattoli

12:03 - Sorridente, mentre sponsorizza un gioco per bimbi. Un'immagine come tante, soprattutto a Natale, se non fosse che la modella è una bimba affetta da sindrome di Down. L'iniziativa della Target vede protagonista Izzy Bradley, due anni, originaria del Minnesota. La piccola ha fatto da testimonial in modo super professionale, dicono la madre e il fotografo. Una decisione che aiuta ad accettare la malattia nella quotidianità.

"Sono contenta e al tempo stesso sorpresa di quanto questa scelta abbia avuto eco", dice Heather, la mamma di Izzy, perché tutto ciò aiuta a far comprendere come la sindrome di Down deve far parte della nostra quotidianità, perché no anche rappresentando la felicità di una bambina davanti a un gioco".



"Inoltre Izzy - prosegue - è stata bravissima, super professionale e soprattutto felice di questa esperienza di testimonial, a dimostrazione che quando accaduto dev'essere considerato assolutamente normale".