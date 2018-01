Tunisia, terzo giorno di disordini: 200 arresti e decine di feriti

Oltre 200 persone sono state arrestate e decine sono rimaste ferite negli scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che da tre giorni imperversano in varie città della Tunisia. I contestatori, scesi in strada per protestare contro il carovita e la marginalizzazione, hanno dato luogo a sassaiole, blocchi stradali e saccheggi. Gli agenti, affiancati dall'esercito, hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. A Thala è stata incendiata una caserma.