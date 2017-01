Trump:"Tra 90 giorni riprenderemo coi visti, non è bando anti islam"

Il presidente Donald Trump ha ribadito che il suo ordine esecutivo "non è un bando ai musulmani", ricordando che "ci sono altri 40 Paesi nel mondo a maggioranza islamica che non sono interessati dal provvedimento", e ha ricordato che gli Usa rilasceranno nuovamente i visti dopo aver rivisto e rafforzato il sistema dei controlli, come previsto dalle sue disposizioni. Nel frattempo nel Paese si moltiplicano le manifestazioni di protesta.

"Per essere chiari, questo non è un bando ai musulmani, come i media riportano falsamente", ha sostenuto Trump. "Non ha a che fare con la religione, ma con il terrore e il mantenimento della sicurezza del nostro Paese", ha aggiunto, ricordando l'esistenza di oltre 40 Paesi a maggioranza musulmana non colpiti dal provvedimento. "Rilasceremo nuovamente i visti a tutti i Paesi una volta che avremo rivisto e completato le politiche più sicure nei prossimi 90 giorni", ha proseguito.