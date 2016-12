Trump presidente, Cina: lavorare per aumentare cooperazione con Usa

"Ritengo di alto valore le relazioni fra Cina e Stati Uniti, e non vedo l'ora di lavorare insieme per estendere la cooperazione Cina-Usa in ogni campo, a livello bilaterale, regionale e globale, sulla base dei principi del non-conflitto, non-scontro, rispetto reciproco e collaborazione vantaggiosa per tutti". Queste le parole del presidente cinese, Xi Jinping, congratulandosi con Donald Trump per la sua elezione alla presidenza Usa.