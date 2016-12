Svezia, esplosione in una moschea: 5 feriti Polizia: "Ordigno lanciato dall'esterno"

20:18 - Esplosione in una moschea in Svezia. Lo ha reso noto la polizia, spiegando che "qualcuno ha gettato un ordigno attraverso una finestra e all'interno è scoppiato un incendio facendo 5 feriti". Nella moschea situata a Eskilstuna, 90 chilometri a ovest di Stoccolma, "c'erano 15-20 persone", cinque sono rimaste intossicate o ustionate. Il luogo sacro è situato al piano terra di un condominio a uso abitativo. Ancora non identificati gli attentatori.