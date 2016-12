Sudafrica,spari in grandi magazzini

Dodici persone, compreso un bambino di 4 anni, sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un centro commerciale ad Alexandra, sobborgo di Johannesburg, in Sudafrica. I paramedici, accorsi al Pan African Mall una volta ricevuto l'allarme, hanno prestato le prime cure ai feriti sul posto e poi hanno provveduto a trasportarli in ospedale. Nulla, per ora, si sa sui motivi e sui responsabili della sparatoria.