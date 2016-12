Isis, Merkel: "Invieremo Tornado come conseguenza degli attentati di Parigi"

"Dobbiamo colpire questi terroristi ora - ha detto il premier britannico - si tratta di interesse nazionale, oltre che schierarsi con la Francia dopo i fatti di Parigi". David Cameron ha riconosciuto che "la chiave in Siria è una soluzione politica" e insiste affinché il presidente Bashar al-Assad "se ne vada".



Il premier britannico ha anche ripetuto che "non si può attendere che questo accada prima di assumere un'azione militare" su quella che ha chiamato "la roccaforte" dell'Isis, ovvero la Siria, ma alle dettagliate obiezioni dell'opposizione ha risposto di escludere un qualsiasi coinvolgimento di forze di terra britanniche in Siria.



Berlino invierà 4-6 Tornato e satelliti da ricognizione - Secondo le informazioni della Dpa, che cita fonti governative, la Germania metterà a disposizione della coalizione anti-Isis dai 4 ai 6 Tornado, almeno un aereo da rifornimento in volo e satelliti di ricognizione.



Germania invierà anche nave da guerra - Oltre all'invio dei Tornado contro i terroristi, la Germania manderà anche una nave da guerra per combattere l'Isis. La nave della Marina tedesca dovrebbe "blindare" la portaerei francese "Charles de Gaulle". Angela Merkel, nell'incontro di mercoledì con François Hollande, aveva inoltre annunciato l'invio di 650 militari in Mali, per alleviare il compito delle truppe francesi nel paese africano.