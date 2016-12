Belgio, 21enne scambiato per Salah: polizia irrompe in casa all'alba

Notte di paura per Nicolas Genot , un 21enne di Liegi . Domenica sera, mentre era in corso la maxi retata alla ricerca di Salah Abdeslam , il ragazzo ha insospettito una pattuglia della polizia per una serie di manovre con una Bmw serie 5 . Scambiato per il terrorista ricercato, alle 5 di mattina gli agenti hanno fatto irruzione nella villetta in cui vive il giovane lanciando granate. Il ragazzo ha raccontato: "Ho creduto che la mia ora fosse arrivata".

Nicolas Genot abita in una villetta a Rocourt, sobborgo a nord-ovest di Liegi, con la madre Beatrice France, agente immobiliare, il fratello Medhi e il compagno della donna, Patrick Mawet direttore commerciale di una grande azienda. Al quotidiano "Le Meuse" il ragazzo ha raccontato cosa è successo domenica sera.



Nicolas Genot, verso le 19.30, era uscito dall'autostrada ad Alleur. "Andavo un po' forte e ho visto una macchina della polizia ferma vicino all'hotel Ibis con i poliziotti che mi guardavano strano - ha detto il 21enne, spiegando di aver fatto un paio di svolte per arrivare a un fast food vicino a un supermercato - Poi sono tornato a casa e lì ho passato la serata".



Il ragazzo non ha minimamente pensato di essere lui "l'uomo sulla Bmw sospettato di essere Salah". Ma alle 5 del mattino una ventina di agenti delle squadre speciali hanno fatto irruzione nella villa di Rue Lefebvre lanciando cinque granate assordanti e sfondando porte e finestre.



Al secondo piano, Nicolas si è ritrovato illuminato dai laser dei fucili d'assalto e ha raccontato: "Ho creduto che la mia ora fosse arrivata. Non vedevo niente. Gridavano di non muovermi. E per fortuna mio fratello è arrivato per calmarmi, altrimenti mi sarei mosso e mi avrebbero ucciso".



E alla testimonianza del 21enne sulla drammatica notte, si è aggiunta quella di Patrick Mewet: "Ero in pigiama e sono stato costretto a sdraiarmi in terra in giardino con Nicolas, con le mani sulla nuca. Siamo rimasti così per mezz'ora. C'erano 0 gradi. Ci siamo congelati...".



Solo qualche ora dopo la procura ha fatto sapere che la Bmw sospetta, che era stata attribuita a un Salah in fuga verso la Germania, "era estranea all'inchiesta".