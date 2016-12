28 dicembre 2014 Sei problemi riscontrati sulla Norman Atlantic solo nove giorni fa Lo rivela l'organizzazione internazionale "Paris Mou": malfunzionamenti alle porte tagliafuoco. Ma la nave poteva ancora viaggiare. L'armatore si difende: "Nave funzionante, i problemi erano stati risolti" Tweet google 0 Invia ad un amico

06:49 - Sei problemi sono stati riscontrati sul traghetto "Norman Atlantic" nell'ultima ispezione compiuta sulla nave il 19 dicembre 2014, nel porto di Patrasso, dall'organizzazione internazionale 'Paris Mou'. Lo si legge sul sito dello stesso organismo. Sei "deficiencies" che però non avevano comportato il fermo della nave. Tra queste però spunta un problema al sistema anti incendio.

Dal sito dell'organizzazione "Paris Mou", si può vedere come siano state ispezionate solo alcune delle sezioni della nave. Tra queste ci sono sia la sala macchne che la zona dove vengono parcheggiati i veicoli. E proprio in quest'ultima zona è scoppiato il devastante incendio.



Ancora più preoccupanti sono i difetti riscontrati. Un malfunzionamento sulle porta antincendio. I tecnici marittimi che avevano ispezionato la nave una decina di giorni fa avevano anche segnalato la mancanza di alcuni sistemi di sicurezza come ad esempio batterie e luci, ma anche problemi strutturali. Questi ultimi erano stati segnalati come "not as required", vale a dire non conformi alle norme. Piccoli problemi se l'ente di controllo ha dato il via libera alla navigazione, ma che fanno preoccupare se messi in luce con gli eventi che hanno colpito il traghetto.



Il 17 gennaio l'ultimo viaggio - La Norman Atlantic oltretutto non è la nave ufficiale per la tratta tra Ancona e Igoumenitsa. E' infatti stata noleggiata dalla Anek Lines presso l'armatore italiano Visemar di Navigazione. Il prossimo 17 gennaio la Norman Atlantic avrebbe fatto l'ultima traversata per poi lasciare spazio alla Ellenic Spirit, la nave della stessa compagnia greca che normalmente assicura i collegamenti fra i due porti e che in questo momento di trova in rimessaggio.



La difesa dell'armatore italiano - I controlli a cui era stata sottoposta la Norman Atlantic "hanno confermato lo stato di piena funzionalità" del traghetto. Lo afferma Carlo Visentini, armatore del traghetto. "Nel corso dei controlli era stato riscontrato un lieve malfunzionamento" di una delle porte tagliafuoco, che però era stato "immediatamente eliminato". Il 19 dicembre 2014 spiega l'amministratore delegato della Visentini Group, il traghetto "è stato sottoposto ai periodici controlli di funzionalità, come previsto dalle procedure, nel porto di Patrasso". Controlli che "hanno confermato lo stato di piena funzionalità della nave".



L'armatore conferma comunque che nel corso delle verifiche "era stato riscontrato un lieve malfunzionamento di una delle porte tagliafuoco, la numero 112, situata al ponte numero 5, ponte sovrastante a quello da dove sembrerebbe, con le informazioni finora disponibili, essersi sviluppato l'incendio". Un malfunzionamento, prosegue, che "è stato immediatamente eliminato a soddisfazione degli organi ispettivi competenti" e dunque "la nave ha potuto prendere servizio". Sul Norman Atlantic, conclude l'armatore, "vi sono un totale di 160 fra porte e aperture tagliafuoco".