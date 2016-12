16 luglio 2016 14:55 Golpe in Turchia, gli italiani: "Una notte surreale" Tgcom24 ha raggiunto alcuni connazionali che vivono e lavorano a Istanbul per farsi raccontare gli attimi più difficili vissuti dal Paese che li ospita. E cʼè anche chi non si era accorto di nulla fino...

Preoccupazione e sgomento sono gli stati d'animo dominanti negli italiani che vivono in Turchia nella lunga notte del colpo di Stato. In tanti erano o stavano raggiungendo il mare per il weekend dopo una settimana di lavoro in città. E c'è anche chi a due chilometri dall'aeroporto è riuscito a dormire finché non si è svegliato e ha saputo cosa stesse accadendo dai messaggi sul cellulare. Altri ancora rientravano a casa da una cena, c'era chi stava viaggiando sui mezzi pubblici ed è stato invitato dalla polizia con i mitra spianati a scendere e tornare a casa. Tutti comunque sono rimasti incollati al computer e alla Tv per seguire gli sviluppi della situazione, con i numeri dell'Unità di crisi della Farnesina ko. Ecco i racconti da Istanbul raccolti da Tgcom24.

Francesca: "Scene surreali""Mi trovavo con mio marito sul metrobus - racconta Francesca, 27 anni, insegnante di inglese, a Tgcom24. - Ci stavamo recando alla stazione dei pullman per un weekend al mare. Dopo poche fermate l'autista ci ha chiesto di scendere, la polizia con i mitra è entrata intimandoci fermamente, ma con calma, di andare a casa e di metterci al sicuro". "Scene surreali - continua nella sua testimonianza. - Nessun mezzo di trasporto, solo taxi strapieni. Riusciamo a prenderne uno con altri 4-5 ragazzi; il tassista ci porta alle rispettive case senza farci pagare. Nel frattempo riesco grazie a whatsapp a tenermi in contatto con i miei amici e parenti in Italia; Facebook non funzionava, ma mi sembrava ovvio: era in atto un colpo di Stato". Con le strade che si svuotano, il rientro a casa e la notte alla Tv. Intanto, nei momenti più drammatici, "si sentono da casa spari, carriarmati, il rumore degli F16 assordante, sembrava un bombardamento. Per ore i muezzin hanno cantato il selah e le preghiere per i morti, ininterrottamente. Il popolo era in strada insieme alla polizia e al resto dell'esercito, mentre i golpisti si arrendevano".

Maria Franceschino: "E' tutto finito ma resta la paura""Ero a casa in Mecidiekoy e una mia amica mi ha chiamato per chiedermi cosa stesse succedendo a Istanbul in quanto i due ponti principali erano stati bloccati dall'esercito". Inizia così la lunga notte del golpe per Maria Franceschino, 29 anni da 2 anni a Istanbul. "A quel punto ho iniziato a cercare informazioni, ma i siti di informazione riferivano solo dei due ponti chiusi. Con altri ragazzi, tutti stranieri, ci siamo subito preoccupati pensando a una nuova bomba; poi attraverso i social i nostri amici ci hanno contattato per chiederci ed informarci su quanto stava avvenendo e a poco a poco abbiamo compreso che si stava svolgendo un colpo di Stato". "Le informazioni erano discordanti e frammentarie, abbiamo mantenuto i contatti con familiari e amici per quasi tutto il tempo grazie ad hotspot perchè internet funzionava lentamente e come ogni altra volta i social erano bloccati". Ma una situazione del genere era prevedibile? "Sinceramente non abbiamo percepito niente durante i giorni precedenti, - aggiunge. - Certo, ci si muoveva più cauti dopo l'attentato all'areoporto, ma nulla faceva pensare a una cosa del genere". E ora? "Sembra ormai tutto finito, ma la paura rimane. Ieri sera è stato intimato il coprifuoco e alcuni di noi sono usciti per fare rifornimento di cibo e acqua. Il supermercato più vicino era preso d'assalto dalla gente".

Alpay: "Ho l'impressione che sia stata una farsa"Dalla parte asiatica di Istanbul Alpay, 39 anni, padre turco e mamma italiana, insegnante di italiano, ha vissuto da vicino il golpe in città, mentre rientrava a casa da una cena con parenti. "Ho notato qualcosa di strano già dal pomeriggio: numerosi elicotteri giravano senza sosta su Istanbul, ma essendo abituato a ciò per i controlli antiterrorismo, non ho dato più di tanto peso alla cosa. Poi, rientrando a piedi a casa ho incontrato un po' troppi posti di blocco della polizia e lì ho iniziato a pensare che forse era in atto una vera e propria operazione antiterroristica. Appena entrato in casa, accendo il computer ed ecco le prime immagini dei ponti bloccati dai militari, tutto portava a pensare a un golpe". Paura? "Devo essere sincero, per un po' non ho avuto paura anche perché in strada c'erano i classici rumori dei locali notturni, le auto di passaggio. Poi, ho visto i primi video e ho iniziato a preoccuparmi. All'inizio mi sembrava un bluff: le Tv continuavano a trasmettere in diretta e internet, seppur rallentato e accessibile solo tramite vpn, continuava a funzionare. Ma quando, numerosi, gli F16 sono passati a bassissima quota emettendo dei suoni fortissimi e facendo tremare il palazzo, spaccando anche i vetri delle finestre, allora sì, ho avuto paura". E ora cosa farà? "Oggi non terrò lezioni, mi riposerò un po', ma personalmente credo si sia trattato di una grandissima farsa per i numeri e le dinamiche. Sarà servito solo a una strategia politica particolare".