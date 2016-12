29 giugno 2016 23:19 Istanbul, attacco kamikaze allʼaeroporto Ataturk: 42 morti e 238 feriti Per la Cia lʼattentato è stato compiuto da un commando di 7 persone legate allʼIsis. Tre si sono fatte saltare in aria. Lʼallarme era stato lanciato 20 giorni fa da 007 turchi

Attacco terroristico all'aeroporto Ataturk di Istanbul. Un commando di sette persone è entrato in azione nel terminal internazionale sparando sulla folla. Poi, tre kamikaze si sono fatti esplodere. Il bilancio dell'attacco è di almeno 42 morti e oltre 235 feriti. Secondo fonti consolari non vi sono italiani coinvolti. Il premier Renzi: "Dobbiamo essere uniti contro il terrorismo". Per la Cia "ci sono i segni distintivi della depravazione dell'Isis".

Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto 1 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 2 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 3 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 4 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 5 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 6 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 7 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 8 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 9 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 10 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 11 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 12 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 13 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 14 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 15 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 16 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 17 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 18 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 19 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 20 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 21 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 22 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 23 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 24 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 25 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 26 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 27 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 28 di 59 Afp Afp Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 29 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 30 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 31 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 32 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 33 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 34 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 35 di 59 Da video Da video Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 36 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 37 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 38 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 39 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 40 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 41 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 42 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 43 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 44 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 45 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 46 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 47 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 48 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 49 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 50 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 51 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 52 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 53 di 59 Twitter Twitter Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 54 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 55 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 56 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 57 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 58 di 59 Ansa Ansa Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca 59 di 59 Twitter Twitter Istanbul, attacco kamikaze all'aeroporto: morti e feriti all'aeroporto Le immagini del drammatico attentato allo scalo "Ataturk" della città turca leggi dopo slideshow ingrandisci

Tredici vittime sono stranieri, no italiani - Secondo l'ufficio del governatore di Istanbul, Vasip Sahin, tra le vittime si contano 13 stranieri: 5, di cui almeno tre con anche la cittadinanza turca, sauditi, 2 iracheni, 1 tunisino, 1 uzbeko, 1 cinese, 1 iraniano, 1 ucraino, 1 giordano e una donna palestinese. Dei 239 feriti accertati, 109 sono già stati dimessi dagli ospedali.



Kamikaze non sarebbero turchi - Nel conto delle vittime non sono inclusi i 3 kamikaze, di cui è stata conclusa l'autopsia. La loro identità non è ancora stata resa nota, ma secondo fonti delle indagini si tratterebbe di cittadini stranieri. Secondo le stessi fonti, sarebbe una donna la persona arrestata lunedì sera dalla polizia turca perché sospettata di far parte in qualche modo del commando.



Allarme lanciato 20 giorni fa da 007 turchi - L'allarme per un attentato era stato lanciato già venti giorni fa dall'intelligence turca. Una lettera era stata inviata alle autorità competenti per avvisarle della minaccia imminente di possibili azioni terroristiche dell'Isis a Istanbul. Tra gli obiettivi individuati, era stato segnalato anche l'aeroporto Ataturk. A sostenerlo sono alcune fonti citate dal quotidiano Hurriyet.



Cia: "L'attacco a Istanbul porta la firma dell'Isis" - "L'attacco a Istanbul porta la chiara firma dell'Isis". Ne è convinto il direttore della Cia John Brennan. "Ci sono i segni distintivi della depravazione dello Stato Islamico", ha detto Brennan al Council on Foreign Relations. Anche le autorità turche continuano a puntare sulla stessa pista: "L'idea che sia stato l'Isis a compiere l'attacco si fa sempre più forte", ha detto il premier turco, Binali Yildirim.