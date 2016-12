Trump presidente nella top 10 dei rischi mondiali: peggio della Brexit

L'eventualità che Donald Trump diventi il nuovo presidente americano è uno dei dieci principali rischi a livello mondiale, subito dopo la recessione dell'economia cinese e l'intervento della Russia in Siria e Ucraina, come parte di una nuova Guerra Fredda. Lo sostiene la società di ricerca Economist Intelligence Unit, secondo cui la vittoria di Trump bloccherebbe l'economia mondiale e aumenterebbe i rischi per la sicurezza negli Stati Uniti.