Presidenziali Usa, sondaggio Cnn: il 54% degli americani vuole Hillary Clinton alla Casa Bianca

Nel giudizio degli elettori intervistati la Clinton emerge come la candidata più qualificata e più affidabile su quasi tutte le questioni che il nuovo presidente dovrà affrontare, a partire da quelle di politica estera e dalla emergenza terrorismo.



C'è però un'importante eccezione: per il 50%, Trump saprebbe gestire meglio la situazione economica del Paese. Il sondaggio, infine, mette in evidenza come anche Bernie Sanders batterebbe Donald Trump staccandolo di ben 16 punti.



Hillary Clinton: "Corro per l'America, non contro Trump" - "Io corro per il futuro del Paese non semplicemente per fermare Donald Trump". Così la Clinton dopo la vittoria di Trump in Indiana che ha determinato il ritiro dei suoi rivali Gop Ted Cruz e John Kasich. In un'intervista alla Cnn la ex segretario di Stato ha poi accusato il tycoon di New York di essere un "bullo" e di aver diviso il Paese con una campagna che "insulta la gente". Hillary Clinton ha inoltre lanciato un appello a repubblicani e indipendenti per unirsi a lei nella "squadra americana" contro Trump.