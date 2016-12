Il Ku Klux Klan lancia una marcia in onore di Trump

Mentre migliaia di americani sono scesi nelle piazze di New York, Los Angeles, Portland per protestare contro l'elezione di Trump, al fianco di quest'ultimo si schiera, invece, l'organizzazione razzista più contestata d'America: il Ku Klux Klan. Sul sito ufficiale del circolo dei "leali cavalieri bianchi" di Pelham (North Carolina), è uscito l'annuncio di una "parata per la vittoria" in programma per il 3 dicembre in North Carolina.