Donald Trump accetta la nomination repubblicana alla Casa Bianca: "Sarò la voce dei dimenticati"

"In questo Paese ci sono uomini e donne dimenticati , persone che lavorano duro ma che non hanno più una voce. Io sono la vostra voce . Combatterò con voi e vincerò con voi". Lo ha detto Donald Trump durante il discorso con cui ha formalmente accettato la nomination del partito repubblicano alla Casa Bianca . "Sono il candidato dell'ordine e della legalità - ha poi aggiunto dal palco di Cleveland -. Fermeremo l'immigrazione illegale costruendo un muro ".

L'attacco a Hillary e ai democratici - "Chi non comprende il pericolo degli attacchi alla polizia e del terrorismo non è adatto a guidare il Paese", ha detto Donald Trump attaccando la sua rivale, Hillary Clinton. "Il presidente Obama certamente si pente di aver messo Hillary Clinton al Dipartimento di Stato". Poi l'attacco al partito democratico: "Se volete ascoltare le menzogne la prossima settimana c'è la convention democratica, andate lì. Da me avrete sempre la verità". Le promesse - Donald Trump ha poi promesso di dedicare la sua attenzione a coloro che sono stati "trascurati, ignorati e abbandonati". E il messaggio si rivolge esplicitamente alla classe media americana per cui il tycoon prospetta "un profondo sollievo e tasse enormemente semplificate per tutti".

"Ordine e legalità" - Dopo i recenti casi di cronaca, la questione sicurezza è senza dubbio argomento di campagna elettorale. "In questa corsa alla Casa Bianca io sono il candidato dell'ordine e della legalità - ha detto il tycoon -. Obama ha usato, con la sua retorica irresponsabile, il pulpito della presidenza per dividere il Paese sul fronte della razza e del colore, rendendo l'America più pericolosa".



"Serve cambio di leadership" - "L'eredità di Hillary Cinton è morte, distruzione, terrorismo e debolezza. Ma l'eredità di Hillary Clinton non deve essere l'eredità dell'America", ha aggiunto poco dopo Trump. "I problemi che abbiamo oggi sono povertà e violenza nel nostro Paese e guerra e distruzione all'estero, e dureranno finché affideremo la loro soluzione alle persone che li hanno creati. Per questo c'è bisogno di un cambio di leadership".



Oltre un'ora di discorso - Quello di Trump è stato il più lungo discorso di accettazione della nomination da quello di Bill Clinton che, nel 1996, parlò per poco piu' di 64 minuti. Lo mettono in evidenza alcuni media americani. L'intervento del tycoon è durato oltre un'ora. Nelle precedenti convention del 2012, Barack Obama parlò appena 38 minuti e 23 secondi, e ancora meno parlò Mitt Romney, il cui intervento durò poco più di 37 minuti. Il famoso discorso di Obama del 2008 fu di 42 minuti.