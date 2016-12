Monaco, eroe a 19 anni: cade sotto i colpi di Ali Sonboly per salvare la sorella gemella

Huseyin Dayicik, 19 anni, è uno dei giovani uccisi nella strage di Monaco, colpito da due pallottole. Ma nell’orrore di quella giornata di sangue è riuscito a lasciare qualcosa di bello. Il ragazzo si è sacrificato per salvare la vita della sorella gemella. Erano insieme in quel centro commerciale. Un attimo prima che Ali Sonboly aprisse il fuoco, è riuscito a spingere via la giovane dal campo d’azione del killer, così si è salvata. Una storia d’amore fraterno e di coraggio in mezzo alla crudeltà della strage.