Bruxelles, le reazioni dei leader mondialiHollande-Merkel: Europa ferita, ora uniti

Charles Michel (premier belga): "E' accaduto quel che temevamo" - Il primo ministro belga Charles Michel: "Quello che temevamo si è avverato, ora dobbiamo affrontare la situazione stando uniti".



Francois Hollande: "Attacco al cuore dell'Europa, la guerra sarà lunga" - "Francia e Belgio sono legati da questo orrore, che ancora una volta siamo qui a condividere. E' stato colpito il cuore dell'Europa, bisogna unirsi in una grande coalizione perché la guerra al terrorismo sarà molto lunga, durerà diversi anni. Dobbiamo prendere coscienza della gravità della minaccia. Siamo di fronte a una minaccia globale, che esige risposte globali".



Merkel: "Restiamo uniti" - La cancelliera tedesca su Twitter: "I ripugnanti attentati di Bruxelles ci spingono a restare uniti: solidarietà con le vittime e fermezza contro i terroristi".



Tusk (presidente consiglio europeo): "L'Ue aiuterà il Belgio" - "Sono inorridito dai bombardamenti di questa mattina all'aeroporto di Zaventem e al quartiere europeo di Bruxelles, che hanno causato la vita a molti innocenti e ferito molti altri. Faccio le mie condoglianze ai parenti e agli amici delle vittime. Questi attacchi segnano un altro punto basso da parte dei terroristi al servizio dell'odio e della violenza. L'Unione europea mostra la sua solidarietà ora e svolge il proprio ruolo per contribuire a Bruxelles, in Belgio e in Europa nel suo complesso contrastare la minaccia del terrore, che siamo tutti di fronte".



Barack Obama: "Restare uniti, sconfiggeremo il terrorismo" - Il presidente americano ha commentato quanto accaduto a Brxelles da Cuba: "Faremo tutto quello che è necessario per aiutare i nostri amici e alleati del Belgio per consegnare alla giustizia i responsabili. Dobbiamo stare uniti, indipendentemente dalla nazionalità, etnia o religione, per combattere contro la piaga del terrorismo: possiamo sconfiggere chi minaccia la sicurezza delle persone nel mondo, e lo faremo".



Donald Trump: "Io chiuderei le frontiere" - Donald Trump, candidato repubblicano negli Usa: "Chiuderei le frontiere. Dobbiamo essere molto, molto vigili su chi lasciamo entrare in questo Paese. Stiamo accogliendo gente senza veri documenti, non sappiamo chi sono e da dove vengono. Bruxelles era una città senza crimini, una delle più belle al mondo"



Boris Johnson (sindaco di Londra) - "Non ci sono informazioni di intelligence che facciano pensare a una minaccia imminente di attacco terroristico a Londra. Sono scioccato e rattristato per gli attentati di Bruxelles".