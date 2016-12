Attacchi Bruxelles, Abrini ammette: "Sono io l'uomo col cappello"

Un altro sospetto è stato arrestato insieme con Osama Krayem ed è stato identificato come il 25enne cittadino ruandese Herve B.M., "sospettato di aver offerto assistenza a Mohamed Abrini oltre che allo stesso Osama". E' stato incriminato per aver partecipato alle attività di un gruppo terrorista e di "complicità in omicidi terroristici". La procura ha aggiunto che un altro uomo, Bilal E.M., è stato incriminato per partecipazione alle "attività di un gruppo terrorista e complicità in omicidi terroristici", per i sospetti aiuti forniti ad Abrini e Krayem.



Ancora nascosta a Bruxelles una sacca con esplosivo? - Confermato infine quanto già emerso dal racconto di testimoni, cioè che una perquisizione è stata eseguita sabato mattina nel quartiere di Etterbeek, precisamente in un appartamento in rue des Casernes, spiegando che si pensava potesse trattarsi di un covo ma che in realtà non era così. In queste perquisizioni non sono state trovate né armi né esplosivi ma gli investigatori temono che una sacca riempita di esplosivo sia ancora nascosta a Bruxelles, nella mani di un terzo complice di Salah Abdeslam. Lo riportano De Staandard e Le Soir.