Vincennes, il commesso musulmano diventa l'eroe della nuova Parigi

15:43 - A poche ore dalla fine dell'incubo del sequestro al supermercato kosher nella zona di Porte de Vincennes a Parigi, iniziano a emergere i racconti di chi ha vissuto in prima persona quelle ore di terrore. Tra questi spicca Lassana Bathily, 24 anni, immigrato del Mali di religione musulmana, dipendente del supermarket: il giovane è descritto da chi era presente all'interno del negozio come un eroe. E' stato lui infatti a nascondere e mettere in salvo 6 ostaggi.

Come raccontanto dall'emittente BfmTv, quando Amedy Coulibaly ha fatto il suo ingresso nel supermercato sparando, il 24enne si è velocemente reso conto del pericolo che i clienti presenti stavano correndo. Ha quindi cercato di radunarne il più possibile per nasconderli nella cella frigorifera del negozio. Spenta la luce e l'impianto di raffreddamento ha quindi contatto la polizia, prima di tornare tra i corridoi del negozio.



Al termine delle lunghe ore di prigionia, sono stati almeno sei i clienti che hanno abbracciato e ringraziato il giovane Lassana: il 24enne, immigrato di religione musulmana, è ora il simbolo della Parigi che non si spiega ai tre giorni di terrore.