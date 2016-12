9 gennaio 2015 Charlie Hebdo: su eBay all'asta i numeri storici della rivista e le t-shirt sull'attentato Dopo la tragedia c'è già chi cerca di fare cassa: ecco alcune foto prese dal sito Tweet google 0 Invia ad un amico

09:43 - Mercoledì 7 gennaio data che la Francia non dimenticherà facilmente per l'attentato di Parigi dove due uomini armati sono entrati in una redazione facendo 12 vittime, tra vignettisti, giornalisti e agenti. Poco dopo l'attentato c'è già chi specula sulla tragedia vendendo su eBay le copie del settimanale di satira a centinaia di euro e le magliette e le felpe con su scritto "Je suis Charlie", il motto che ha fatto il giro del web in segno di solidarietà alle vittime.