Attacco a Londra, sette arresti: è bufera sugli 007 | Il Parlamento sfida il terrore

Ancora dubbi sull'identità dell'attentatore - Sull'autore dell'attacco che ha fatto 3 vittime e 40 feriti restano ancora forti dubbi. In un primo momento era circolata la voce di Abu Izzadeen , portavoce di un gruppo jihadista, ma la famiglia e il suo avvocato hanno fatto sapere che "si trova in carcere". La somiglianza tra i due comunque è impressionante, come commentano alcuni reporter di Channel Four e come si può notare confrontando le foto, circolate dopo l'attacco, dell'assalitore e di Abu Izzadeen. Si seguono le piste del cellulare e del Suv - Scotland Yard al momento non conferma né smentisce niente. L'unica cosa certa, affermano, è che l'attentatore sia "stato ispirato dal terrorismo internazionale". Per risalire all'identità, gli investigatori seguono le piste del telefonino e del Suv, che, secondo quanto riferito mercoledì dalla Bbc, è stato noleggiato a Birmingham. E proprio di Birmingham sarebbe originario l'attentatore, secondo quanto riferito dai media inglesi. Blitz a Birmingham: 7 arresti - A seguito delle indagini, la polizia britannica ha condotto alcuni blitz nella città, uno dei quali in un appartamento sopra un negozio, probabilmente lo stesso luogo dove l'assalitore ha noleggiato il Suv, un Hyundai i40. Nell'operazione almeno sette persone sono state arrestate.

Londra, il risveglio a Westminster dopo lʼattacco 1 di 8 Ansa Ansa Londra, il risveglio a Westminster dopo l'attacco Il giorno dopo l'attacco al Parlamento, Londra si sveglia con le bandiere a mezz'asta. Il ponte di Westminster è chiuso al traffico, transennato e presidiato da un contingente di polizia. La vicina stazione della metropolitana di Westminster resta inaccessibile dal livello della strada

La traccia del telefonino: forse è stato teleguidato - Oltre alla traccia del Suv, gli investigatori seguono quella del telefonino. Non è ancora chiaro se al momento dell'attacco il cellulare fosse con il jihadista. Come scrive La Repubblica, l'intelligence italiana, in via informale, sta comunque verificando un paio di indirizzi ip che potrebbero essersi messi in contatto con l'autore dell'attentato, intorno alle 14.40: stando alle prime analisi gli indirizzi non si trovano nell'Unione europea. Sono due le ipotesi al vaglio di Scotland Yard: o ha voluto telefonare a un parente per l'addio o qualcuno lo stava teleguidando dall'estero.



Il Parlamento riprende la seduta sospesa dopo l'attacco - Intanto la Camera dei Comuni ha ripreso la seduta interrotta ieri per l'attacco terroristico, in un clima da business as usual annunciato come l'unica risposta possibile. Dopo aver rispettato un minuto di silenzio per le vittime, introdotto dallo speaker John Bercow, è intervenuto il ministro per il Commercio internazionale, Liam Fox. "Dobbiamo assicurare che non prevalga l'odio e la violenza nel nostro Paese ma la bontà e la tolleranza", ha detto.



L'Isis festeggia, ma non rivendica l'attacco - Lo Stato islamico ha festeggiato in Rete l'assalto a Westminster. Finora, però, non è stata fatta alcuna rivendicazione, anche se il modus operandi rimanda agli attentati firmati dal Califfato, come quelli avvenuti in Francia e a Bruxelles. Quest'ultimo attacco al cuore di Londra cade proprio a un anno da quello nella capitale del Belgio, dove 32 persone hanno perso la vita.