Il killer di Londra è Khalid Masood: mai coinvolto in fatti di terrorismo

Svolta nelle indagini sull' attacco a Londra . Si chiama Khalid Masood l'attentatore di Westminster. Lo ha reso noto Scotland Yard. L'uomo, 52 anni, mai coinvolto in indagini sul terrorismo, era noto alla polizia perché condannato in passato per aggressione, lesioni e possesso di armi.

Nato nel Kent il 25 dicembre 1964, l'uomo si era trasferito recentemente nella contea delle West Midlands e, secondo un comunicato di Scotland Yard, era conosciuto anche con diversi altri nomi.



"Masood non era sotto indagine e non c'erano informazioni di intelligence riguardo a sue intenzioni di lanciare un attacco terroristico - dice la nota -, tuttavia era noto alla polizia e aveva una serie di diverse condanne per aggressione, lesioni, possesso di armi e reati contro l'ordine pubblico. La sua prima condanna venne emessa nel novembre 1983 per danni e l'ultima nel dicembre 2003 per possesso di un coltello. Non era mai stato condannato per terrorismo".



L'auto dell'attentato noleggiata da una società di Birmingham - Masood avrebbe noleggiato l'auto con cui ha poi realizzato l'attentato dalla società Enterprise, di Birmingham. L'azienda ha infatti confermato che l'auto dell'attacco "era una delle nostre" e che, non appena se ne era resa conto, aveva contattato le autorità.