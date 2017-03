Londra, il risveglio a Westminster dopo lʼattacco 1 di 8 Ansa Ansa Londra, il risveglio a Westminster dopo l'attacco Il giorno dopo l'attacco al Parlamento, Londra si sveglia con le bandiere a mezz'asta. Il ponte di Westminster è chiuso al traffico, transennato e presidiato da un contingente di polizia. La vicina stazione della metropolitana di Westminster resta inaccessibile dal livello della strada

La traccia del telefonino: forse è stato teleguidato - Oltre alla traccia del Suv, gli investigatori seguono quella del telefonino. Non è ancora chiaro se al momento dell'attacco il cellulare fosse con il jihadista. Come scrive La Repubblica, l'intelligence italiana, in via informale, sta comunque verificando un paio di indirizzi ip che potrebbero essersi messi in contatto con l'autore dell'attentato, intorno alle 14.40: stando alle prime analisi gli indirizzi non si trovano nell'Unione europea. Sono due le ipotesi al vaglio di Scotland Yard: o ha voluto telefonare a un parente per l'addio o qualcuno lo stava teleguidando dall'estero.



May: non si temono nuovi attacchi - "Non c'è ragione di temere che ci saranno nuovi attacchi". Lo ha detto la premier britannica Theresa May intervenendo alla Camera. "Siamo riuniti qui, nel più antico dei Parlamenti, perché sappiamo che la democrazia, e i valori che essa rappresenta, prevarranno sempre". Nel suo lungo intervento la premier May ha anche ricordato l'eroismo di Keith Palmer, l'agente morto nell'attacco terroristico, "che ha dedicato la sua vita al servizio del suo Paese".



Il Parlamento riprende la seduta sospesa dopo l'attacco - Intanto la Camera dei Comuni ha ripreso la seduta interrotta ieri per l'attacco terroristico, in un clima da business as usual annunciato come l'unica risposta possibile. Dopo aver rispettato un minuto di silenzio per le vittime, introdotto dallo speaker John Bercow, è intervenuto il ministro per il Commercio internazionale, Liam Fox. "Dobbiamo assicurare che non prevalga l'odio e la violenza nel nostro Paese ma la bontà e la tolleranza", ha detto.



Migliorano le condizioni dell'italiana ferita - C'è anche una donna italiana tra i feriti. Si tratta di una turista romana, colpita dal paraurti dell'auto dell'attentatore. La donna ha perso conoscenza per una decina di minuti. Lo ha raccontato lei stessa all'ambasciatore Pasquale Terracciano che l'ha visitata in ospedale, dove stanotte è stata operata per ridurre una frattura scomposta alla gamba. La donna, ha riportato anche una lesione a due vertebre cervicali e un trauma alla testa, senza conseguenze gravi.