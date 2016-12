Moderno e pieno di vita: ecco l'Afghanistan prima dell'arrivo di sovietici e talebani

Studentesse in gonna che passeggiano per le strade; automobili occidentali alla stazione di servizio; gallerie e strade. E tanti, tanti sorrisi. E' l'Afghanistan che emerge dalle fotografie realizzate tra il 1967 e il 1969 da Bill Podlich, professore statunitense chiamato a insegnare all'università di Kabul. La monarchia di Mohammed Zahir Shah, all'epoca, sembrava immortale. Ma nel 1973 tutto cambiò e oggi, di quel Paese che appare in questi scatti così moderno e pieno di vita, resta solo uno sbiadito ricordo.