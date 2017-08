Highlander al fronte, le foto dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale

Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 1 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 2 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 3 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 4 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 5 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 6 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 7 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 8 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 9 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 10 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 11 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 12 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 13 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 14 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale 15 di 15 IPA IPA Le foto a colori dei reggimenti scozzesi durante la Prima Guerra Mondiale leggi dopo slideshow ingrandisci

Dalle Highlands all'Italia - I battaglioni Gordon Highlanders furono impegnati soprattutto sul fronte occidentale, dove nel 1914 subirono pesanti perdite: nella battaglia di Le Cateau del 25 agosto, ad esempio, il I battaglione venne dilaniato dall'avanzata tedesca e molti suoi soldati furono fatti prigionieri. Solo il II battaglione venne inviato nel 1917 in Italia per far parte delle forze franco-britanniche che dovevano supportare l'esercito italiano gravemente indebolito dopo la battaglia di Caporetto. Questo reparto rimase nel nostro Paese fino al termine della guerra, combattendo nelle battaglie finali del conflitto sul fronte italiano.



I Gordon Highlanders non sono stati però gli unici scozzesi destinati in Italia: nel maggio del 1915, il 7° battaglione dei Royal Scots era in viaggio verso Gallipoli, quando il treno su cui si trovava si scontrò con un treno passeggeri locale a Quintinshill, nei pressi di Gretna Green, uccidendo 210 tra ufficiali e soldati e ferendone altri 224. Ogni anno si tiene una cerimonia commemorativa nel Cimitero di Rosebank, a Edimburgo, dove sono sepolte le vittime.



Kilt e baionette - I reggimenti delle Highlands scozzesi sono passati alla storia come alcune delle unità più coraggiose dell'esercito britannico, conosciuti per la loro ferocia in battaglia e per la loro divisa tradizionale: il kilt. Nel corso della loro storia, si sono distinti per una caratteristica in particolare: l'essersi lanciati spesso in combattimenti corpo a corpo anche se in netta inferiorità numerica. Durante la Prima Guerra Mondiale, nonostante la comparsa di nuove e più efficienti armi da fuoco, continuarono a fare molto affidamento sulla baionetta. Per questo motivo si guadagnarono l'appellativo di "Ladies from Hell" ("Donne dall'inferno"), affibbiato dai tedeschi agli Highlanders del reggimento Black Watch. Il reggimento Black Watch utilizza quel nomignolo ancora oggi, in segno d'onore.



Si calcola che in tutto furono ben 688mila gli scozzesi che si arruolarono durante la Grande Guerra. Sfortunatamente un quarto di loro perse la vita al fronte.