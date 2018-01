Siria, Onu: 100mila sfollati nella provincia di Idlib

I combattimenti in corso nella provincia siriana di Idlib, nel nordovest del Paese, hanno costretto circa 100mila persone ad abbandonare le loro case, secondo quanto comunicato dall'ufficio per gli Affari umanitari dell'Onu. Il regime di Damasco ha infatti avviato a Natale un'offensiva contro le forze jihadiste di Hayat Tahrir al-Sham per la riconquista del sud-est della provincia, ancora in mano ai ribelli.