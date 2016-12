6 ottobre 2014 Scambio di prigionieri tra Turchia e Isis Times: 180 jihadisti per 49 diplomatici Secondo il quotidiano britannico, Ankara avrebbe trattato la liberazione di 46 diplomatici turchi e di 3 funzionari del personale iracheno. La Nato: "Pronti a difendere le frontiere turche contro lo Stato islamico". Continua l'esodo da Kobane Tweet google 0 Invia ad un amico

08:49 - Scambio di prigionieri tra Turchia e Isis. Oltre 180 jihadisti, fra cui due britannici, sarebbero stati liberati da Ankara in cambio di 46 diplomatici turchi e 3 iracheni rapiti dallo Stato islamico nei mesi scorsi. Lo rende noto il quotidiano britannico Times, secondo cui il governo di Londra giudica "credibile" la notizia.

I diplomatici erano stati catturati cinque mesi fa quando i jihadisti avevano preso la città di Mosul, nel nord dell'Iraq. I due jihadisti provenienti dal Regno Unito sarebbero lo studente 18enne Shabazz Suleman e Hisham Folkard, di 26 anni. I nomi dei due britannici erano in una lista trapelata al giornale britannico e confermata da fonti dello Stato islamico.



Siria, i miliziani dell'Isis conquistano Kobane - I miliziani dell'Isis avrebbero preso la zona orientale della città di Kobane, al confine tra Siria e Turchia. Lo riferiscono i media arabi, che citano testimoni che avrebbero visto la bandiera nera dello Stato islamico sventolare su una palazzina. E, come riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), venti jihadisti dell'Isis sono stati uccisi in un'imboscata delle forze curde dopo essersi infiltrati nel settore est della città.



La Nato: "Pronti a difendere la Turchia" - Il Patto Atlantico non esclude aiuti militari alla Turchia, impegnata nel far fronte all'offensiva da parte dello Stato islamico che minaccia le sue frontiere. Lo ha detto il segretario della Nato Jens Stoltenberg: "La Turchia è un alleato della Nato, perciò dobbiamo proteggere le sua frontiere". per questo, per rafforzare la difesa aerea turca, sono stati predisposti anche i missili Patriot.



Continua l'esodo di civili da Kobane -Camion carichi di donne e bambini, ma anche molti uomini, stanno passando il confine turco nei pressi di Kobane, la città siriana sotto assedio dell'Isis. Lo riferiscono testimoni via Twitter dal confine turco. Secondo alcune fonti, ancora centinaia di civili si trovavano all'interno della città.



Iran, anche l'unità d'elite al-Qods al fianco dei curdi - La tv di Stato iraniana ha pubblicato una rara fotografia del capo della Forza al-Qods, un'unità d'elite del regime, al fianco dei combattenti curdi iracheni che lottano contro l'Isis. La foto, pubblicata sul sito internet del canale Irinn, mostra il generale Qassem Suleimani in abiti civili circondato da un gruppo di uomini presentati come "peshmerga curdi". "Con l'inizio degli attacchi Daesh (l'acronimo arabo dello Stato islamico), alcune foto del generale Qassem Suleimani sono state pubblicate in Iraq e in particolare durante la conquista di Amerli (località abitata da turcomanni sciiti). La più recente lo mostra al fianco dei peshmerga, spiega il sito senza precisare quando e dove sia stata scattata la foto.