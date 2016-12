Russia,nasce la "IunArmia": esercito dei bambini e degli adolescenti

In Russia è nata la "IunArmia", l'organizzazione militare-patriottica per bambini e adolescenti, una sorta di "esercito dei più piccoli" voluto dal ministro della Difesa Sergei Shoigu e che ricorda in qualche modo i piccoli pionieri sovietici. Il movimento è stato registrato il 29 luglio e il ministro, presente alla cerimonia di presentazione, ha dichiarato che "ha già raggiunto dimensioni imponenti e ha sezioni in 76 regioni russe".